وزارة الصحة تطلب من صانعي المحتوى والمشاهير مساعدتها





طالبت مدير ادارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الاتحادية سارة الملك ، استعدادهم للتعاون ، صناع المحتوى والمشاهير ، المساعدة في صناعة محتوى هادف للمساهمة في تعزيز الصحة وتوعية المجتمع.

وقالت سارة الملك في ورشة عن تناول القضايا الصحية بمواقع التواصل الاجتماعي بالخرطوم امس، إنهم سيتعاونون بشكل كامل مع صناع المحتوى وتوظيف منصاتهم لنشر التوعية الصحية في كل قضايا الصحة .

وأشارت في هذا الصدد إلى ان الوزارة تعتزم تنفيذ حملة للقاح كورونا الشهر المقبل تستهدف تطعيم حوالي 10 ملايين شخص.

يذكر أن الورشة انعقدت برعاية من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف بحضور عدد من صناع المحتوى الرقمي من الاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني وبعض المشاهير.

صحيفة السوداني