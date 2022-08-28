ضبط مخلَّفات تعدين ( كرتة) مهرَّبة بالبحر الأحمر





ضبطت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالتعاون والتنسيق مع قوات من الإدارة العامة لتأمين التعدين وأمن اقتصاديات المعادن شحنات من مخلَّفات التعدين التقليدي( كرتة) مهرَّبة من سوق وادي العشار بولاية البحر الأحمر.

وقال رئيس فريق مأمورية إحكام الرقابة والإشراف على التعدين التقليدي والتي سيرتها الإدارة العامة للتعدين التقليدي برئاسة الشركة بالخرطوم جيولوجي عادل عطرون، إن الضبطية كانت في محلية هيا حيث تم توقيف سيارة هينو ولوري بالإضافة إلى تكتك، مؤكدًا تدوين بلاغات في مواجهة المتهمين بقسم شرطة محلية هيا تحت المادة 32 من قانون الثروة المعدنية، مبينًا أن الفقرة 1 من القانون تنص على أنه (أ) يكون مرتكبًا جريمة كل شخص يقوم بالبحث والاستكشاف عن المواد التعدينية أو المعادن دون أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول، ويعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معًا.

ومن يقوم بعمليات المعادن أو يحاول استخراج المواد التعدينية أو المعادن دون أن يكون لديه عقد تعدين، ويعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 3 سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معًا.

الخرطوم: رحاب فريني

صحيفة السوداني