السلطات تزيل عشرات المتاجر بالخرطوم





إتهم تجار ، السلطات الأمنية بإزالة عشرات المواقع الاستثمارية بسوق ليبيا غرب أمدرمان دون سابق إنذار في خطوة وصفوها بأنها امتداد لجرائم نظام الرئيس المعزول في تخريب الأسواق.

وقال عثمان جبر الدار وهو أحد تجار سوق ليبيا لـ”سودان تربيون” “إن تشكيلات مختلفة من الشرطة بدأت منذ الأسبوع الماضي حملات واسعة لإزالة المتاجر دون إبلاغ أصحابها واستمرت حتى صباح السبت”.

وأفاد أن التعدي شمل مربعات “4,5,6,8” وأجزاء من سوق “أبوزيد” وأكد أن هذه المواقع جزء منها مملوك لمحلية أمبدة يشغلها التجار وفقاً لعقود لم ينتهي تأريخها بعد وأخرى مستأجرة بنظام الدفع المقدم.

وأوضح بأن الحملة الأمنية صاحبتها انتهاكات واسعة شملت الاعتداء على الرافضين واعتقال بعضهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد أن أجبروا على كتابة تعهدات بعدم الاعتراض على عمل الشرطة أو مقاومة الإزالة.

وحمل جبر الدار والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة والمدير التنفيذي لمحلية أمبدة مسؤولية الخسائر الفادحة التي طالت عشرات التجار خاصة وأن المواقع الاستثمارية التي تمت إزالتها تقع في مناطق حيوية.

صحيفة الصيحة