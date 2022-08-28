الفريق أول البرهان يستقبل رئاسة هيئة الأركان الجديدة





اجتمع رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم بالقيادة العامة، بأعضاء رئاسة هيئة الأركان المُعيّنة حديثاً، وقد ضم الاجتماع قادة القوات الرئيسية والمفتش العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الاستخبارات.

وهنأ البرهان، هيئة الأركان والقادة المترقين حديثاً لرتبة الفريق، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، ومؤكداً ثقتة في الهيئة الجديدة للعمل كفريق متعاون للاستمرار في مسيرة تطوير القوات المسلحة.

صحيفة السوداني