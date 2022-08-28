متضررون من السيول بقرى بربر والمناقل يشيدون بسرعة استجابة قطر الخيرية في توفير (600) خيمة





أنهت قطر الخيرية توزيع (600) خيمة للمتضررين من السيول والأمطار بولايتي الجزيرة ونهر النيل، وذلك في إطار جهود الاستجابة القطرية العاجلة لإغاثة الأسر المتضررة في وقت تدّرس فيه الفرق الفنية لقطر الخيرية تحديد الاحتياجات ميدانياً لتوسيع رقعة التغطية لتشمل مناطق وقطاعات عمل أخرى مثل الصحة والايواء والاصحاح البيئي.

ونفذت قطر الخيرية بدعم وتمويل من صندوق قطر للتنمية ثلاث قوافل اغاثية للمتضررين من السيول في ولايتي الجزيرة ونهر النيل. وأشار المهندس حسن عودة، مدير مكتب قطر الخيرية في السودان إلى شحنة مساعدات وصلت من دولة قطر عبر طائرتي القوات الاميرية القطرية شملت (600) خيمة و (13) طناً من المواد الغذائية وذلك بتمويل من صندوق قطر للتنمية اضافة الى (85) طنا مواد غذائية من قطر الخيرية عملت على توزيعها لعدد (11,000) من المتضررين من السيول بولايتي الجزيرة ونهر النيل. ونوه عودة إلى أن جميع عمليات الاغاثة تمت باشراف سفارة دولة قطر بالخرطوم، وبتمويل من صندوق قطر للتنمية، وتنفيذ قطر الخيرية.

إلى ذلك، عبّر متضررون من السيول بقرى نهر النيل وجنوب الجزيرة عن تقديرهم لسرعة استجابة قطر الخيرية بتوفير الخيام للأسر المتضررة. وقال أحمد إبراهيم وهو من المتضررين بقنطرة (77) إن قطر الخيرية هي أول جهة وصلت وامدتهم بالخيام.

صحيفة الصيحة