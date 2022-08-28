الصين تدعم السودان بـ300 ألف دولار





السودان والصين يؤكّدان على الاستمرار في التعامل بين البلدين.

أعلن سفير الصين بالخرطوم، ما شين مينغ، عن دعم ماليّ بقيمة 300 ألف دولار، للسودان لمواجهة كارثة السيول والفيضانات، بجانب تقديم شحنة من المساعدات تشمل الخيام ومعدات الإيواء، وأدوية ومواد طبية مقدّمة من إحدى الشركات الصينية العاملة في السودان.

والأحد، التقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي السفير سفير جمهورية الصين الشعبية لدى السودان.

وأمنّ السودان والصين، على تمتين العلاقة التي تربط بينهما في مختلف المجالات، والعمل على الحفاظ عليها وتطويرها بما يخدم البلدين.

باج نيوز