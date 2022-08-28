وزير المالية يقود وفداً إلى الإمارات لإكمال المشاورات حول إنشاء ميناء إماراتي بالسودان





غادر إلى دولة الإمارات اليوم وفدٌ برئاسة وزير المالية د. جبريل إبراهيم، للوقوف على التجربة الإماراتية في إدارة الموانئ ولإكمال المشاورات حول إنشاء ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر. وضم الوفد بجانب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، كلاً من والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد ووالي البحر الأحمر علي عبد الله أدروب وممثل القوات البحرية صلاح بابكر عمر أبو حسبو والأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة منى علي محمد بالإضافة إلى مدير مكتب وزير المالية سليمان عبد الله إسماعيل وحارس وزير المالية عبد الرحمن داؤود تردة ومدير مكتب والي نهر النيل عصمت العوض أحمد وسكرتيرة اللجنة بهجت محمد العبيد.

وعلمت (السوداني)، أنّ زيارة الوفد تستغرق ثلاثة أيام وتشمل زيارة إلى مقر مجموعة موانئ أبوظبي في ميناء خليفة والمنطقة الحرة ومركز خدمات الملاحة البحرية ومركز الخدمات اللوجستية ومحطة أبوظبي للسفر والسياحة.

وكشفت المصادر أن وفداً آخر يتجه في الفترة القادمة إلى ميناء العين السخنة في مصر ودورالية في جيبوتي للوقوف على التجربة الإماراتية في إدارة وتشغيل الموانئ بحوض البحر الأحمر.

وكان قد تلقى السودان، عرضاً إماراتياً لحزمة من المشروعات الاقتصادية، منها ميناء مختص بمناولة المنتجات الزراعية في منطقة أبو عمامة (١٨٠ كلم شمال بورتسودان) وطريق بري يربط الميناء المقترح بالمشروعات الزراعية في أبو حمد بولاية نهر النيل.

صحيفة السوداني