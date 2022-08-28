بيان صحفي من شرطة الخرطوم حول المنزل الذي تم اقتحامه بمنطقة الطائف





بيان صحفي توضيحي

تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليوم الأحد الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢م فيديو لشخصين قد قاما باقتحام منزل بالخرطوم شرق وعلي أثر ذلك تم تكوين تيم من شرطة محلية الخرطوم بقيادة رئيس قسم شرطة الخرطوم شرق لتقصي الحقائق والقبض علي المتعديين، وبعد جمع المعلومات اتضح بأن المنزل الذي تم اقتحامه يقع بمنطقة الطائف مربع (٥٢) حيث تمت مقابلة صاحبة المنزل والتي أفادت بأن الحادثة كانت حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا وهذا ما أكده بعض الشهود بالمنطقة، تم إتخاذ الإجراءات الفنية بواسطة تيم من مسرح الحادث اضافة للإجراءات القانونية بفتح بلاغ تحت المواد( ١٨٢/ ١٨٣/ ١٤٤) من القانون الجنائي مع تكوين تيم للبحث والقبض عن الشخصين المعتديين.

تؤكد شرطة ولاية الخرطوم حرصها علي أمن وسلامة المواطن ومن هنا تناشد المواطنين للإبلاغ الفوري عن مثل هذه الظواهر عبر غرفة النجدة(٩٩٩) المنتشرة في كل أرجاء الولاية لخدمة المواطن.

إعلام شرطة ولايه الخرطوم

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من المحرر

الفيديو المتداول للمنزل لحظة اقتحامه وهو يقع بمنطقة الطائف مربع (٥٢)