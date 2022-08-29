توقعات بكارثة في الموسم الزراعي بسبب عدم توفير مال التنمية





كشفت متابعات (المصادر) عن عدم ايفاء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى بتوفير المبلغ المتفق عليه من ميزانية الري للمشاريع القومية الاربعة ، وتوقعت مصادر حدوث كارثة في حال استمرار الوضع ، واشارت الى ان ميزانية التنمية لهذا الموسم للمشاريع القومية الاربعة (الجزيرة والرهد والسوكي وحلفا) بلغت ١٧ مليار جنيه وتم وضع الخطط والبرامج الهندسية ، ونوهت الى موافقة وزير المالية على توفير ٧٠% من جملة المبلغ بما يعادل ١٢.٥ مليار منذ شهرين الا انه لم يف بالمبلغ حتى تاريخه .

واضافت : يبدأ الري التكميلي في العشرون من سبتمبر مما يتطلب صيانة للمنظمات والسايفونات ومواسير ابوعشرينات ، وذكرت المصادر ان هناك مهددا حقيقيا للموسم الزراعى بعد كوارث السيول والامطار التي شهدتها البلاد مؤخرا ، وكشفت المصادر عن تذمر بالمشاريع القومية والمزارعين بسبب عدم توفير ميزانية التنمية.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة