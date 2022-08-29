تأثر 11753 الف منزل بسبب السيول والامطار بالجزيرة





كشفت اللجنه الفنية لطوارئ الخريف بولاية الجزيرة عن تاثر 11753 منزلا بسبب السيول والامطار ، واستعرضت اللجنة في اجتماعها بوزارة الصحة ولاية الجزيرة امس برئاسة دكتور طارق العجوة مدير الإدارة العامة للطب العلاجي حجم أضرار خريف هذا العام بالولاية في الفترة من 11يوليو وحتى 27اغسطس 2022م، حيث بلغ عدد القرى المتأثرة بالسيول والامطار (328) قرية والمنازل المنهارة كليا (5383) منزل وجزئيا (11753) منزل، وعدد (17039) أسرة وانهيار (623) مرحاض، كما اطلع الاجتماع على المجهودات التي قامت بها الإدارات لتقليل حجم الكارثة والتي أوضحت المواصلة في سحب النفايات للتقليل من توالد الباعوض والذباب، ولفت برنامج تعزيز الصحة لتنفيذ عدد (745) رسائل توعويه عبر المساجد، وعدد (34) حملة لأصحاح البيئة بالولاية، و كلورة (490) مصدر مياه داخل الشبكة بجانب كلورة (103) خارج الشبكة، وأكد الأجتماع على ضرورة حصر وفرز الأدوية التي تم دخولها للمناطق المتأثرة بالتنسيق مع إدارات الشؤون الصحية بالمحليات تمهيدا لتوزيعها حسب الحوجة، لما دعا الاجتماع لضرورة وضع خطط متكامله مابعد انحسار السيول والامطار.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة