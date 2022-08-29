استنكار واسع لتصديق ١٦ بناية على بعد ٣ امتار من طريق المناقل القرشي





استنكرت قطاعات واسعة من المواطنين ولجان التغيير والخدمات، بمحليتي القرشي والمناقل تصديق السلطات على عمل “١٦” بناية على بعد “3” امتار فقط من الطريق المسلفت الرابط بين المحليتين، قبالة مستشفى ٢٤القرشي، واشاروا الى ان المسافه القانونية، بحسب مهندسى الطرق “9الى 10” امتار، بما وصفوه بالمخالفة الصريحة التي تهدد السلامة المرورية للمسافرين، وتعّرض حياتهم للخطر، وكشف القيادي بلجان الخدمات، بشير الطالب لـ(الجريدة) ان هذه البنايات، كانت قد صادقت عليها السلطات المحلية، قبل اقل من شهر فيما شرع اصحابها في عمليات تشييدها بالبناء المسّلّح على الفور رغم ظروف السيول والامطار التي ضربت المحليه مؤخراً ، وقال : كأن اصحابها يريدون ان يسابقوا الزمن، ويضعوا حكومة الولاية، امام الامر الواقع في حالة اي احتجاجات شعبية ، وشكاوى للجهات العليا، مشيراً الى ان وضع هذه البنايات، والتي يتم تشييدها حالياً، على قدم ساق، وفي وقت واحد، مخالف لقانون الطرق، ولقوانين المرور، وللسلامة العامة، موضحاً انهم كانوا، قد تقدموا، خلال الايام الماضية، بشكاوى لوالي الجزيرة المكلف اسماعيل عوض الله ، وللادارة العامة للمرور، وللهئية العامة للطرق والجسور، لإيقاف هذا التعدي الذي وصفه بالسافر للطريق العام لجهة انه يربط من جهة الشرق، مدينة القرشي بالمناقل والى ود مدني ومن جهه الغرب، من القرشي، الى ان يلتقى بالطريق القومي، الخرطوم النيل الابيض عن منطقه الأعوج، وشدد الطالب في حديثه لـ(الجريدة)، بأنهم سيصعّدون شكوتهم، الى مجلس السيادة، حال لم تستجب الجهات المعنية، بل وقطع الطريق العام، بواسطة المواطنين، لتعطيل حركة المرور، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم العادلة.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة