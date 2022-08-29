مُجمّعات سكنية للمتضرّرين بالسيول والأمطار في الجزيرة





أعلن والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب، عن اكتمال كافة الترتيبات لبناء مجمعات سكنية للمتضررين بالسيول والأمطار بمحليات المناقل وجنوب الجزيرة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي لاستيعاب 500 أسرة.

وأكّد لدى لقائه بقصر الضيافة بمدني محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي، أنّ السيول التي اجتاحت منطقة المناقل تُعتبر الأولى من نوعها في كمية المياه، حيث تسببت في انهيار أكثر من 6 آلاف منزل بالكامل، إلى جانب انهيار أكثر من 4 آلاف منزل جزئياً.

من جانبه، أعلن رئيس الوفد أن دولة الإمارات العربية أرسلت 483 خيمة ضمن الجسر الجوي للسودان، وأكّد استمرار الجُهود لشراء ألف خيمة من السوق المحلي لمُقابلة الأعداد الكبيرة من الأسر المتضررة، وكشف عن ترتيبات جارية لبناء تجمعات سكنية عبر الخيام وفق نظام عالمي لإيواء المتأثرين.

صحيفة الصيحة