(العليا) تؤيد قرار محكمة التنفيذ وتأمر بإعادة مفصولى الكهرباء فورًا





شطبت المحكمة القومية العليا ،الطلب المقدم من شركات الكهرباء “إيجازيًا”.

وأيدت قرار محكمة التنفيذ واعتبرتها نهائية .

وتمثلت قرارات محكمة التنفيذ المؤيدة من قبل المحكمة العليا في القبض على جميع مدراء الشركات والشركات القابضة وإعادة جميع العائدين إلى الخدمة التي كانوا فيها قبل الفصل وإلزام الشركات بصرف جميع الاستحقاقات المالية للدائنين فورًا من تاريخ فصلهم وحتى تاريخ مزاولتهم للعمل واعتبار الفترة متصلة وإلزامهم بالترقيات المستحقة لكل فرد.

صحيفة السوداني