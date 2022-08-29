“حميدتي” يتعهد بجبر ضرر المزارعين بالشمالية





اطلع نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو ” حميدتي” على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية.

واستمع خلال لقائه بالقصر الجمهوري أمس، والي الولاية الشمالية المكلف الباقر أحمد علي، إلى تنوير شامل حول قضايا وهموم ومشاكل مواطني الولاية، المتمثلة في تذبذب التيار الكهربائي الذي أضر بالمزارعين، والديون المتراكمة عليهم جراء عدم شراء القمح، وبقائه في العراء مما يهدد بتلفه خلال موسم الأمطار.

وقال والي الشمالية المكلف،إن اللقاء تطرق لضرورة صيانة وتأهيل طريق شريان الشمال الذي حصد العديد من الأرواح وأدى إلى إصابة آخرين بالجروح.

إلى جانب ما أحدثته الأمطار والسيول من أضرار بالولاية خاصة منطقة دنقلا، وتأثر العديد من المناطق الأخرى وقطع طريق دنقلا وانهيار العديد من المنازل في مدينة دنقلا وضواحيها.

وقال الوالي إن نائب رئيس مجلس السيادة وعد بالتنسيق مع الجهات المختصة لرفع الضرر عن إنسان الولاية.

صحيفة السوداني