البرير: انتخابات الصحفيين نقطة مضيئة لاستعادة الديمقراطية





عدّ الأمين العام لحزب الأمة القومي في السودان، الواثق البرير، ما جرى من ممارسة ديمقراطية لاختيار نقابة الصحفيين، بالنقطة المضيئة في مسيرة استعادة التحوّل الديمقراطية، جاء ذلك بحسب تدوينة على صفحته الرسمية أمس.

وهنأ البرير، كافة الصحفيين والصحفيات على الممارسة الديمقراطية وأضاف نأمل أن تشمل هذه الممارسة الراشدة كلّ الأجسام المهنية، لانتخاب نقابات مهنية تحقق تطلّعات منتسبيها وتحمي مسار التحول المدني الديمقراطي في السودان.

وانتخب الصحفيون السودانيون السبت الأستاذ عبدالمنعم أبو إدريس نقيبًا للصحفيين.

صحيفة السوداني