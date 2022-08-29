قطر الخيرية تكمل تقديم مساعداتها لـ 11 ألف من متضرري السيول





أنهت مؤسسة قطر الخيرية توزيع (600) خيمة للمتضررين من السيول والأمطار بولايتي الجزيرة ونهر النيل، وذلك في إطار جهود الاستجابة العاجلة لإغاثة الأسر المتضررة .

في وقت تدّرس فيه الفرق الفنية التابعة لها تحديد الاحتياجات ميدانيًا لتوسيع رقعة التغطية لتشمل مناطق وقطاعات عمل أخرى مثل الصحة والإيواء والإصحاح البيئي.

وأشار مدير مكتب قطر الخيرية في السودان، المهندس حسن عودة، إلى شحنة مساعدات وصلت من دولة قطر عبر طائرتي القوات الجوية الأميرية شملت (600) خيمة و (13) طنًا من المواد الغذائية وذلك بتمويل من صندوق قطر للتنمية إضافة إلى (85) طنًا مواد غذائية من قطر الخيرية عملت على توزيعها لعدد (11,000) من المتضررين من السيول بولايتي الجزيرة ونهر النيل.

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