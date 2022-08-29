الداخلية تتعهد بفرض هيبة الدولة ومنع الفوضى بقطاع المعادن





شدّد وزارة الداخلية ، على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، منعًا للفوضى والتفلتات الأمنية في قطاع المعادن في السودان.

والأحد، خاطب وزير الداخلية، المدير العام لقوات الشرطة السودانية عنان حامد محمد عمر، ورشة عمل الواقع وآفاق المستقبل التي نظمّتها الإدارة العامة لتأمين التعدين بالتعاون مع الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.

وأشار عنان حامد إلى العديد من التحديات التي تواجه شرطة تأمين التعدين، تحت مظلة وزارة المعادن لتلبية احتياجاتها الحقيقية والمتمثّلة في التدريب والتأهيل وتحسين الهيكل الراتبي ليتسنى لها الاضطلاع بمهمتها في إحكام الرقابة وإعمال الحماية والتأمين وتطوير ونهضة قطاع المعادن في السودان وذلك اعتبارًا من موازنة العام 2023م .

صحيفة السوداني