الشيوعي : كل المواطنين في أطراف العاصمة مهددون بالمجاعة





جزم الحزب الشيوعي ان كل المواطنين الذين يقطنون اطراف العاصمة سيكونون الأكثر من غيرهم تضرراً بالمجاعة المحتملة في البلاد.. وحمل القيادي بالحزب كمال كرار ما وصفهم بالانقلابيين المسؤولية الكاملة عن المجاعة التي قال إنها اضحت قاب قوسين او ادنى، مشيراً الى انهم اهملوا القطاع الزراعي عن عمد و قاموا بتوجيه كل بنود الصرف المالي المستحقة للزراعة على عسكرة الوضع من خلال شراء الادوات التي من شأنها ان تطيل بقاءهم في المشهد السياسي في البلاد. لافتا الى ان المجاعة قادمة رغم ان الحكومة لم تقم بالاعلان عنها.. واشار كرار في حوار له ــ ينشر بالداخل ــ ان سياسات الحكومة ظلت كما هي عليه منذ النظام البائد في ترك القطاع الزراعي والمزارعين تحت رحمة البنك الزراعي والسماسرة والطفيلية المتمثلة في بعض البنوك التجارية ونتيجة لذلك قال ان الزراعة اصبحت مهنة طاردة.

الخرطوم : أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي