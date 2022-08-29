وجدي صالح: لا وجود لخلافات .. والفلول وراء ترويج الشائعات





نفت قوى الحرية والتغيير “اللجنة المركزية” نشوب أي خلافات داخل الائتلاف .وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح عدم وجود أي خلافات من شأنها العبث بوحدة المجلس المركزي، وقال في تصريح لـ(الحراك) إن الترويج لوجود خلافات ماهو إلا شائعات مغرضة اطلقها الانقلابيون وفلول النظام البائد، وشدد على أن قوى التغيير وقوى الثورة الحية تمضي في طريقها نحو اسقاط الانقلاب متبعة الطرق السلمية لذلك .

وأشار إلى أن قوى التغيير كلما مضت نحو تحقيق أهدافها ظهرت مثل هذه الشائعات، واضاف أن قوى التغيير موحدة أكثر من أي وقت مضى.

الخرطوم ـــ ايمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي