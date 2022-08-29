حكومة الخرطوم تؤكد بدء العام الدراسي في موعده (18) سبتمبر





أكد والي ولاية الخرطوم المكلف (أحمد عثمان حمزة)، أن بداية العام الدراسي الجديد ستنطلق يوم (18) سبتمبر القادم بكل مدارس الولاية إلا إذا تواصل هطول الأمطار، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس بأمانة الولاية وسط حضور كثيف من أجهزة الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية، وعدد من رموز العاصمة في مختلف المجالات.

وحول تعرض بعض أجزاء الولاية للغرق بمياه الأمطار عزا ذلك للتغيير الذي حدث في طبوغرافية العاصمة بسبب عشوائية البناء، مشيرا إلى أن هم حكومة الولاية الآن تصريف مياه الامطار المتجمعة داخل أحياء العاصمة وساحاتها ومصارفها، بجانب مكافحة البعوض واصحاح البيئة، وهو عمل كبير يحتاج لاسناد من الحكومة الإتحادية، مشيراً إلى أن السيول في (وادي السير) تسببت أمس في جرف الترس الواقي بغرب امدرمان.

من جانب آخر وصف الوالي حالة طرق الأسفلت بالعاصمة بـ(السيئة جدا)، مشيرا أنه منذ خمس سنوات لم يتم تشييد طرق جديدة،والعمل الجاري فيها حاليا (مجرد ترقيع)، رغم وجود تصاميم جاهزة لها وتشمل الأنفاق والشوارع لكنها لم تنفذ لقصور في الميزانية..

وأشار الوالي إلى كثرة انفجارات شبكة الصرف الصحي بوسط الخرطوم، كاشفا عن تقديم دراسة وصفها بالكبيرة بتكلفة (332) مليون دولار لتنفيذ شبكة صرف صحي بالعاصمة بمواصفات حديثة.

كما تطرق لتزايد الوجود الأجنبي بالبلاد وترويجهم للمخدرات، وتزوير العملات، وتجارة البشر، والتسول، مشيراً إلى أن هناك اجراءات صارمة ستتخذ لضبط الوجود الأجنبي بالبلاد، وهي من ضمن القضايا الكبيرة التي تعاني منها ولاية الخرطوم والتي تحتاج لسياسات وتدخل الحكومة الإتحادية”.

الخرطوم ـ التاج عثمان

صحيفة الحراك السياسي