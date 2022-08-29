البرهان يتلقى دعوةللمشاركة في قمة الدول المطلة على البحر الاحمر





تسلّم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمشاركة في أعمال قمة مجلس الدول العربية والافريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن التي ستعقد بمدينة جدة في الثامن من سبتمبر المقبل.

وأوضح السفير السعودي لدى الخرطوم علي حسن بن جعفر في تصريح صحفي عقب تسليمه الدعوة لرئيس مجلس السيادة بمكتبه ظهر اليوم، ان القمة تأتي في إطار الجهود والرغبة الصادقة في تحقيق المصالح المشتركة لتلك الدول وإعلاناً لانطلاقة أعمال مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تم توقيع ميثاقه في يوليو من العام ٢٠٢٠ بمدينة جدة.

وأشار السفير السعودي بالخرطوم الى ترحيب رئيس مجلس السيادة بالمشاركة في اعمال القمة.

وكالة سونا