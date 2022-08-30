المُصدِّرون يُقاضون محافظ البنك المركزي





علمت (المصادر) أنّ الغرفة القومية للمصدرين رفعت دعوى قضائة لدى المحكمة العليا ضد محافظ بنك السودان المركزي.

وبحسب تفاصيل الدعوى التي تحصلت عليها (السوداني)، فإن مذكرة المصدرين تحتوي على طعن يتهم محافظ بنك السودان بمخالفة نصوص لائحة التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 99، ومنشور بنك السودان بتاريخ 19 مارس 2022.

وأشارت مذكرة المصدرين إجبار الطاعنين بيع حصيلة الصادر بأقل من سعرها المُعلن.

وتشير (السوداني) إلى خلافات دبت بين الغرفة القومية للمصدرين ومحافظ بنك السودان المركزي، جرّاء رفض بنك السودان سداد حصائل الصادر بالسعر الجاري، وإصراره على التوريد للبنوك بالسعر القديم بواقع 55 جنيهاً للدولار، وهو ما رفضه المصدرون.

صحيفة السوداني