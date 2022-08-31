ضبط مصانع وهمية لزيوت الطعام بداخلها (3) آلاف جركانة غير صالحة للاستخدام





كشف مسؤول بإدارة مباحث التموين التابعة لوزارة التجارة، عن ضبط عدد من المصانع الوهمية التي تعمل على إعادة تكرير زيوت الطعام غير صالحة للاستخدام الآدمي، بمدينة أم درمان بداخلها عدد(3) آلاف جركانة معبأة بالزيوت كانت في طريقها إلى السوق ليتم بيعها إلى المستهلك. واتهم المسؤول في تصريح لـ(الحراك) هيئة المواصفات والمقاييس، بالبطء وعدم القيام بدورها المنوط في حماية المواطن من ضعاف النفوس الذين يتاجرون بصحة المواطن ويستغلون الأزمات لكسب المال-وفق تعبيره.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي