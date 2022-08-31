وزير المالية يعلن تشكيل لجان مشتركة لمعالجة مشاكل القطاع الصناعي





أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم على ضرورة إنعاش القطاع الصناعي.

وأقرّ جبريل بوجود اشكاليات يعاني منها القطاع الصناعي مؤكداً ضرورة معالجتها من أجل تحريك الاقتصاد وانعاشه.

وأمن جبريل خلال اجتماعه مع اتحاد الغرف الصناعية ومديرو هيئة الجمارك وأمين عام ديوان الضرائب على حماية الإنتاج المحلي من الإغراق وتجميع المصانع الصغيرة في مصانع كبيرة لزيادة الإنتاج وإنتاج بدائل للسلع المستوردة مشيراً لخفض تكاليف الإنتاج والزيادة التنافسية والدخول في مشروعات كبرى تساهم في دفع عجلة الإنتاج في مجالات الكهرباء عبر الطاقة الشمسية،بجانب المشاركة في تقوية بنك التنمية الصناعي وشركات السكر.

وأشار إلى تكوين لجان مشتركة لمعالجة الاشكاليات التي يعاني منها القطاع الصناعي من أجل تحريك الاقتصاد الوطني.

من جانبه أوضح الجاك بابكر نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية أن الاجتماع ناقش المشاكل التي تخص قطاع الغرف الصناعية في السودان وأمن على إيجاد حلول لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع ذلك بتكوين لجنة ثلاثية من إتحاد الغرف الصناعية ووزارة المالية ووزارة الصناعة الاتحادية.

وأبان أن اللجنة من اختصاصاتها دراسة كل مشاكل القطاع الصناعي وتحديد توصيات معينة لحل كل مشكلة ورفعها لوزير المالية لاتخاذ القرارات المناسبة.

باج نيوز