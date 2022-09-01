ضبط محاليل طبية مخالفة للقانون





ضبطت الشرطة الأمنية- فرع استخبارات مرور ولاية الخرطوم (146) كرتونة تحتوي كل واحدة منها على (100) أنبوبة من محلول البندول المعدل.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة اليوم، أن معلومة توفرت لفرعية الأمنية بشرطة مرور ولاية الخرطوم بأن هنالك نشاطاً هداماً تتبنّاه منظمات مجهولة تسعى لتدمير الاقتصاد الوطني وتستهدف شريحة الشباب التي يعتمد عليها مستقبلاً في نهضة البلاد.

وعلى إثر ذلك تم تشكيل فريق من الفرعية تحت إشراف مدير إدارة الشرطة الأمنية ولاية الخرطوم وبدأ الفريق في جمع المعلومات مع الرصد والمتابعة المستمرة وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية الضالعة في ترويج وتوزيع المحلول الطبي.

وتمكنت الفرعية من الوصول إلى متهمين اثنين من أهم عناصر الشبكة، وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط (146) كرتونة تحتوي كل كرتونة على (100) أمبولة من محلول البندول المعدل وتم تحريز المضبوطات والقبض على المتهمين لمباشرة التحريات تمهيداً لتكملة الإجراءات القانونية.

وأفاد المكتب الصحفي، بأن هذه الشبكة تنشط في تهريب كميات من المحاليل الطبية مجهولة المنشأ وإدخالها إلى البلاد عبر المنافذ البعيدة عن الرقابة ثم تسريبها إلى ولاية الخرطوم وتخزينها في مناطق الوسط وأخرى بالمناطق الطرفية بعد إجراء معالجات مخبرية بها من خلال إضافة مقادير محددة من المخدرات المصنعة مثل (الآيس كريستال).

صحيفة الصيحة