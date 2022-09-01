توترات أمنية بسبب مقتل (6) جنود تشاديين في الحدود مع السودان





قتل (6) جنود تشاديون في الشريط الحدودي بين السودان وتشاد في المناطق المتاخمة لمحلية وادي صالح بولاية وسط دارفور في ظروف غامضة. وقال عبد الغني هارون أمير العرب الرحل في محلية وادي صالح بولاية وسط دارفور بحسب دارفور24، إن مسلحين تشاديين يستقلون دراجات نارية هاجموا صباح الاثنين قرية “روتو” الواقعة على بعد 5 كليومترات من الحدود مع دولة تشاد. وأشار إلى أن الهجوم خلف عدد 6 قتلى من المسلحين التشاديين ما زالت جثثهم في موقع الحادث بالقرب من قرية “روتو”، وأضاف أبلغنا حكومة الولاية وكافة الأجهزة الأمنية بالحادث.

وقال المدير التنفيذي لمحلية “وادي صالح” فضل أحمد النور إن الحادث راح ضحيته 6 من قوات الجمارك التشادية، وذكر أن تفاصيل الحادث ما زالت غامضة. وأوضح أن حكومة الولاية لم تستطع الوصول إلى موقع الحادث بسبب وعورة الطرق والأودية، وكشف عن وصول قوات أمنية تشادية وقوات مشتركة سودانية تشادية إلى موقع الحادث للسيطرة على الوضع واستلام الجثث وترحيلها، لافتاً إلى توترات أمنية وحشود وتجمعات لمسلحين في المناطق الحدودية، ونوه إلى تعدد الروايات حول أسباب الحادث، لكنه أكد أن الحادث أكبر من إمكانيات حكومة المحلية.

صحيفة الحراك السياسي