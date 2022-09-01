شركة MTN سودان تسير قافلة لإغاثة المتضررين من السيول





إستجابة لحملة “نداء المناقل وبربر” سيرت شركة MTN سودان، قافلة مساعدات إنسانية لدعم المتأثرين بالسيول والأمطار في ولايتي الجزيرة ونهر النيل ، بالشراكة مع منظمة صدقات الخيرية.

احتوت القافلة على “214” خيمة لإيواء المتضررين، بجانب مواد ومعينات للإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض في المناطق المنكوبة.

الأستاذ علاء الدين الشيخ مدير أول قسم المسؤولية المجتمعية والإستدامة قال إن شركة MTN سودان في سعي دائم للوقوف جنباً إلى جنب مع جميع مكونات المجتمع وتعزيزاً للشراكات وتمكينًا لمنظمات المجتمع المدني للعب دورها المنوط بها لدرء الكوارث وتقليل آثارها، وخصصت الشركة ميزانية بلغت “25” مليون جنيه أسهمت في تخفيف الضرر الذي تأثر به أهل المناقل وبربر.

تأتي هذه المساهمة في إطار الاحساس بنبض المجتمع والمسارعة في تخفيف آثار الأضرار الناتجة عن الكوارث وقد سبق وأن ساهمت MTN إرسال معينات لعدد من المناطق المتأثرة في السنوات السابقة.

النيلين