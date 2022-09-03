السودان .. ضبط مواد غذائية فاسدة





يشيد عادل محمد إلى التوسّع في البرامج التوعوية وترسيخ ثقافة المواصفات وسط المواطنين.

أعلنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالجزيرة، عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وقالت الهيئة بحسب وكالة السودان الرسمية، السبت، إنّ الحملة شملت البقالات والدكاكين بأسواق مدني، وطلمبات الوقود والمخابز والكافتريات والمطاعم ومعامل الحلويات بكل محليات الولاية.

وأشارت إلى أنّها أسفرت عن ضبط ربع طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، شملت الشاي والخميرة ولبن البودرة والصلصة والدقيق، بجانب حجز كمية من أوزان (الأرطال) غير المطابقة.

وقال مدير المواصفات والمقاييس بالجزيرة، عادل محمد محمد أحمد بحسب وكالة السودان الرسمية، إنّ هذه الحملات تأتي في إطار جهود الهيئة الرامية لحماية المستهلك والحفاظ على صحته، مشيرا للجهود الجارية.

باج نيوز