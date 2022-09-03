السودان .. ضبط سلاح كلاشنكوف وبطاقات عسكرية





تمّ اتّخاذ اجراءات بلاغات بقسم شرطة غرب الحارات تحت المادة (26 ) أسلحة.

أعلنت السلطات في السودان، عن ضبط عربة بحيّ مبروكة، بداخلها قطعة سلاح كلاشنكوف ولزومها عدد”30″ طلق ناري وبطاقات عسكرية تخصّ إحدى الحركات المسلّحة.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، السبت، إنّ شعبة المكافحة خرجت في مهمة تهدف لمحاربة ومكافحة الجريمة وضبط المركبات الغير مقننة وأثناء مرور الحملة تلاحظ وجود عربة متوقفة في الطريق العام.

وأشارت إلى أنّه وفور رؤية سائق العربة لقوّة الحملة حاول التحرّك بها لداخل الحيّ.

وتابع” على ضوء ذلك تمّ مطاردتها لداخل الحارة ( 16) مبروكة وبعد أنّ نجحت القوة في إيقاف العربة تمّ تفتيشها وعثر بداخلها علي قطعة سلاح كلاشنكوف ولزومها عدد (30) طلق عيار ناري وبطاقات تخص إحدى الحركات”.

وأشار إلى أنّه وبعد التحرّيات، كشفت عن أنّ أحد الأفراد ينتمي إلى إحدى الجهات النظامية وهرب من الخدمة ليتمّ تعيينه في إحدى الحركات المسلّحة، وأنّ العربة تتبع لنظامي بالمعاش.

باج نيوز