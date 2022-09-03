معالجات هندسية بتقاطعات الطرق الرئيسية في الخرطوم لتحسين الحركة المرورية





قال المدير العام لهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم، المهندس مختار عمر صابر، إنّ الهيئة تعمل على تنفيذ معالجات هندسية للتقاطعات بالطرق الرئيسية وتعزيز كفاءة تشغيل الإشارات المرورية لفك الاختناقات وتحسين الحركة المرورية لتعمل كل الطرق بالكفاءة والفعالية المطلوبة، وصولاً لتحقيق السلامة المرورية.

وأوضح صابر لدى زيارته لتقاطع شارع 39 مع الحرية برفقه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، أحمد السماني ومدير جهاز حماية الأراضي الحكومية وإزالة المخالفات، العقيد الوليد محيي الدين والإدارات المختصة اليوم، ان هناك تعاوناً تاماِ بين الهيئة والمحلية في تنفيذ وإيجاد الحلول للقضايا المشتركة التي تهم المواطن.

وقال – بحسب وكالة السودان للأنباء – إن الزيارة جاءت بغرض الوقوف ميدانياً لحل الاختناق المروري في التقاطع المذكور بسبب الوقوف الخاطئ ورمي مخلفات زجاج السيارات على المصارف، إضافةً لتنظيم وإيجاد الحلول الهندسية والإدارية لمشكلة دخول وخروج مواعين النقل والمواصلات لموقفي جاكسون وكركر ومشكلة تصريف مياه مصرف الحرية.

وتمّ الاتفاق على قيام اجتماع موسع غداً بمحلية الخرطوم يضم كل الجهات ذات الصلة للخروج برؤية موحدة لحل لتلك المشاكل.

وشملت الجولة، زيارة لتقاطع شارع الجامعة مع المك نمر وهو من التقاطعات الحاكمة والذي تتأثر بها حركة المرور عند انقطاع التيار الكهربائي، وتمت المعالجة بتركيب جهاز وحدة تخزين الطاقة ويقوم بتخزين الطاقة لأكثر من 12 ساعة لتعمل الإشارة الضوئية عند انقطاع التيار الكهربائي.

ووجّه صابر بتنفيذ هذا النظام لعدد خمسة تقاطعات أخرى منها البلدية، المك نمر وتقاطع بري وتقاطع لفة الجريف، كما وجّه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم بتوفير 3 أجهزة لثلاثة تقاطعات ليصبح العدد الكلي 8 أجهزة لـ8 تقاطعات ستساهم في تقليل الازدحام المروري نتيجة انقطاع التيار الكهربائي المُستمر.

كما تفقّد صابر، الأعمال الجارية بالطريق الدائري الخرطوم بمنطقة سوبا، واستمع لشرح مفصل من المهندس المشرف عن المراحل المتقدمة التي وصل إليها الطريق والمعوقات التي تعترض مسار الطريق والتي تتمثل في عودة السكن العشوائي، وتم الاتفاق مع جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات على البدء فوراً في إزالة المخالفات من حرم الطريق.

صحيفة السوداني