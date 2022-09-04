ضبط (1.8) كيلو ذهب مهرَّب





تمكَّنت الأجهزة الأمنية المختصة بالتعاون والتنسيق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية شمال كردفان ممثلة في إدارة المنافذ والمعابر، من ضبط 1 كيلو وثمانمائة سبعة وعشرين جراماً، من الذهب، وأشاد المدير المكلف للشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية شمال كردفان النور شيخ الدين، بيقظة ومهنية كل الوحدات الأمنية الموجودة بمعابر الولاية، مثمناً أدوارها المتعاظمة في تعزيز الإيرادات وضبط المخالفات.

ووصف مدير إدارة المنافذ والمعابر الضبطية بإلانجاز الجديد للشركة بولاية شمال كردفان، مثمِّناً الجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها الأجهزة الأمنية العاملة في قطاع المعادن وفي مقدِّمتها شرطة تأمين التعدين وأمن اقتصاديات المعادن، الأمر الذي ألقى بظلاله الإيجابية على الحد من عمليات التهريب والتهرُّب وساهم في فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون بردع المخالفين ومخربي الاقتصاد الوطني.

صحيفة الصيحة