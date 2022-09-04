ضبط متهم يخبئ “سن فيل” داخل جوال فحم





ضبط فريق ميداني متخصّص من إدارة مكافحة المخدرات بولاية شمال كردفان، متهماً وبحوزته “سن فيل” عبارة عن قطع مختلفة الأحجام مخبأة بطريقة احترافية في كيس بلاستيك داخل جوال فحم وذلك بالميناء البري بمدينة الأبيض في طريقها للخرطوم.

وتم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتهم بقسم شرطة الأوسط.

وأشاد مدير شرطة شمال كردفان اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي بحسب المكتب الصحفي للشرطة اليوم، بالإنجاز النوعي الكبير لمنسوبي شرطة مكافحة المخدرات بالميناء البري، وطالبهم ببذل المزيد من الجهود لمكافحة كافة أشكال التهريب بالولاية.

صحيفة الصيحة