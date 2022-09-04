حزب الأمة: لابد من تشكيل حكومة مدنية بتوافق أو بدونه لانقاذ السودان





الفريق صديق محمد إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي لموقع(ST):

فشل اجتماع الحرية والتغيير والرباعية الدولية بمنزل السفير السعودي بسبب انعدام التوافق والإرادة

لابد من تشكيل حكومة مدنية بتوافق أو بدونه لانقاذ السودان

القوي السياسية لم تستشعر مسئوليتها لتقديم التنازلات المطلوبة لانقاذ البلاد

سنقدم مع الاتحادي الأصل رؤية مشتركة للقوي السياسية لحل الأزمة السودانية

متفائل بالوصول إلى حل للأزمة السودانية وكلنا نتمني الخير للوطن

الرباعية الدولية بقيادة أمريكا أبعدت الآلية الثلاثية برئاسة فوكر بيرتس

حوار: سنهوري عيسى

أكد الفريق صديق محمد اسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي، أن الأزمة السودانية تطاول أمدها، والقوي السياسية لم تستشعر مسئوليتها لتقديم التنازلات المطلوبة لمشروع وطني لإنقاذ البلاد ، بجانب أن المجتمع الدولي ينظر إلى الأزمة السودانية من منطلق مصالحه، ويسعي الي تأمين مستقبل علاقته مع السودان من منظور مصالحه فقط.

وكشف الفريق صديق عن فشل اجتماع قوي الحرية والتغيير (المجلس المركزي والتوافق) والرباعية الدولية ( أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات) بمنزل السفير السعودي أمس، بسبب إنعدام التوافق والإرادة .

وقال الفريق صديق محمد اسماعيل في حوار مع (ST) ، لابد من البحث عن معالجات أخري تنقذ السودان، سواء بالتوافق أو من غير التوافق بتشكيل حكومة مدنية الآن، ويتطور الأمر الي التوافق حولها.

وأكد الفريق صديق أن الأمة والاتحادي الأصل يعملنا معا لتقديم رؤية للقوي السياسية للخروج من الأزمة السياسية ، واضاف: ستؤثر هذه الرؤية على المشهد السياسي السوداني إيجابا.

وأعرب الفريق صديق عن تفاؤله بالوصول إلى حل للأزمة السودانية، واضاف: علاج الأزمة خير للوطن.. وكلنا نتمني الخير للوطن والمواطن.

كيف تري المشهد السياسي السوداني الآن …..؟

واضح أن الأزمة السودانية تطاول أمدها، والقوي السياسية لم تستشعر مسئوليتها لتقديم التنازلات المطلوبة لمشروع وطني لإنقاذ البلاد ، كما أن المجتمع الدولي ينظر إلى الأزمة السودانية من منطلق مصالحه، ويسعي الي تأمين مستقبل علاقته مع السودان من منظور مصالحه فقط.

ولكن بالأمس الرباعية الدولية ( أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات) سعت لجمع الأطراف السياسية في اجتماع بمنزل السفير السعودي لإيجاد حل سياسي للأزمة السودانية… ؟

اجتماع البارحة بمنزل السفير السعودي والذي كان متوقع له أن يجمع قوي الحرية والتغيير( التوافق الوطني) ، وقوي الحرية والتغيير( المجلس المركزي) ، بحضور الرباعية الدولية، فشل هذا الإجتماع بسبب إنعدام التوافق والإرادة ، ولابد من البحث عن معالجات أخري تنقذ السودان، سواء بالتوافق أو من غير التوافق بتشكيل حكومة مدنية الآن، ويتطور الأمر الي التوافق حولها.

كيف يمكن تشكيل حكومة مدنية بغير توافق أو بتوافق … برايك…؟

ظللنا منذ عشرة أشهر بدون حكومة وتوافق، ولابد من تشكيل حكومة مدنية بتوافق مع الحرية والتغيير( التوافق الوطني أو المجلس المركزي) ، أو عبر أي آلية أخري ، ضروري تكون في حكومة مدنية لتحريك الواقع..

من الذي يكون الحكومة المدنية … هل الجيش .. أم ماذا…؟

أي زول يفسر علي كيف … المهم تكون هنالك حكومة بتوافق أو بدون توافق، ومن ثم يتطور الأمر إلى توافق.

تفاجأ كثيرون بإعلان الاتفاق بين حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل علي إطلاق حوار شامل لإنهاء الأزمة السياسية… ما وراء هذا التقارب بين الحزبين في هذا التوقيت ….؟

العلاقة بين حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل تاريخية ، والتحالف بينهما قائم منذ الاستقلال وحتى الآن، والاتفاق الأخير علي إطلاق حوار شامل لإنهاء الأزمة السياسية، يهدف إلى مصلحة الوطن، فلابد من التوافق لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.

وهل وجدت مبادرتكما للحوار الشامل استجابة من القوي السياسية والأطراف السودانية….؟

رحب الاتحادي الديموقراطي الاصل بها ، وأصدرنا بيانا مشتركا، ونعمل معا لتقديم رؤية للقوي السياسية للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وما تقييمكم لردود الأفعال التى صدرت من بعض القوي السياسية حول اعلان حزبا الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل عن إطلاق حوار شامل لإنهاء الأزمة السياسية…؟

القوي السياسية التى تنظر الى حزبي الأمة القومي والاتحادي الاصل، بانهما أحزاب تقليدية تحاول أن تقلل من اعلاننا إطلاق حوار شامل لإنهاء الأزمة السياسية، ولكن الواقع سيؤكد أن الحوار الشامل الذي سنطلقه سيؤثر على المشهد السياسي السوداني إيجابا.

كيف تنظرون الي مجئ السفير الامريكي الي السودان وتسلم مهامه في هذا التوقيت….؟

لا اؤيد وجود المكون الأجنبي وتدخله في الأزمة السودانية، بل ينبغي أن يكون الحل سودانيا، ولكن نرحب بالنوايا الحسنة التي أبداها السفير الأمريكي بعد تسليم اوراق اعتماده .

هل ممكن أن تنجح امريكا في إيجاد حل للأزمة السودانية..؟

أمريكا لديها وجود في المشهد السياسي السوداني، عبر الآلية الرباعية الدولية التى كونها وزير الخارجية الأمريكي والتى تضم أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، والان تدخلت هذه الآلية الرباعية الدولية في الشأن السوداني وأبعدت الآلية الثلاثية التى تضم رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان، والاتحاد الافريقي ومنظمة الايقاد، وبدأت الآلية الرباعية الدولية تتحرك الآن.

وهل ستنجح الآلية الرباعية الدولية في إيجاد حل سياسي للأزمة السودانية…؟

الحل للأزمة السودانية لابد من أن يكون سودانيا ، وبإرادة سياسية.

وهل أنت متفائل بالوصول إلى حل للأزمة السودانية…؟

نعم : متفائل بالوصول إلى حل للأزمة السودانية، فعلاج الأزمة خير للوطن.. وكلنا نتمني الخير للوطن والمواطن.

حوار: سنهوري عيسى

موقع(ST)