📌شعبة مباحث شندي تحقق أكبر إنجاز وتعثر على عربة مسروقة ومقطعة الى أجزاء داخل منزل بمدينة شندي





حققت شعبة مباحث #شندي إنجاز كبير وباهر يضاف الى إنجازاتها السابقة حيث تمكنت من العثور على عربة فيستو مسروقة من الخرطوم تم تقطيعها الى أجزاء داخل منزل بأحد أحياء مدينة شندي وذلك أثر معلومة تحصلت عليها المباحث بوجود عربة بلون أسود مخبأة بأحد الأحياء وعلى ضوء هذه المعلومة فقد وضعت شعبة المباحث كمين محكم في ساعة الصفر تم مداهمة المنزل والعثور على العربة المسروقة مقطعة الى أشلاء وأجزاء بعد تفكيك الماكينة والأبواب وبقية أجزاء العربة فتم إحضار العربة المسروقة مع المتهمين الى القسم الأوسط وبعد التحريات إتضح بأن العربة الفيستو مسروقة من مدينة بحري بولاية الخرطوم وعليها نشرة جنائية بقسم شرطة مدينة بحري وقد أسرف على تحقيق هذا الإنجاز مدير شرطة محلية شندي ورئيس شعبة مباحث شندي وتيم من قوة المباحث وقد تم تدوين بلاغ في مواجهة المتهمين تحت المادة (174) من القانون الجنائي.

شندي: عثمان عبدالتام