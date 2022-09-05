(١١٢)، وفاة و ( 115) إصابة وانهيار كلى لعدد (34944) منزل وجزئي لعدد (49096)منزلاً جراء السيول والامطار والفيضانات





كشف المجلس القومى للدفاع المدني عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين والمؤسسات جراء السيول والامطار والفيضانات بجميع ولايات السودان

وحسب تقرير المجلس والذي صدر امس بلغت جملة الوفيات ( 122) حالة وفاة و ( 115) إصابة وانهيار كلى (34944) منزل وجزئي لعدد (49096) منزلا و(314) مرفقاً و (108) متجراً ومخزناً و ( 123420) فداناً ونفوق (2406) رأس من المواشي.

وأشار التقرير إلى إن أسباب الوفيات بجميع ولايات السودان والتي بلغت (112) حالة منها ( 32) حالة بسبب انهيار منازل و( 74) حالة غرق و(5) بسب الصاعقة الكهربائية و(1) بسب لدغة عقرب.

وكشف التقرير إلى نوع المرافق المتضررة بالولايات حيث بلغت جملة المرافق (228) مرفقا بالقطاع التعليمي (23) بالقطاع الصحي و(27) بالقطاع الخدمي والمساجد(50) واخرى (9).

وبلغت جملة الدعم المقدم من المجلس لجميع الولايات عدد (3025)خيمة و(7850) بطانية و (44600) مشمعاً (3*4) و (27) طلمبة سحب و(1) قارب و (5) خزان مياه وعدد (9450) ناموسية و(19) حبل إنقاذ وعدد (605) معدات حفر وردم و(2) مكينة قارب وعدد (440) واقي مطر و (86000) شيكارة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة