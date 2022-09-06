شركة الموارد المعدنية تُوقِّع عقداً لإنارة 12 قرية بولاية كسلا





وقّعت شركة الموارد المعدنية، اليوم، عقداً بقيمة 29.554.200 جنيه مع شركة ود الأمين الهندسية، وذلك لإنارة 12 قرية بمحليتي أروما وشمال الدلتا بولاية كسلا.

وقالت شركة الموارد المعدنية، إنها لن تدخر وسعاً في سبيل تحقيق الرضاء المجتمعي وبسط الخدمات الضرورية للمجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية.

من جانبه، أوضح المدير العام لشركة الموارد المعدنية، مبارك أردول، ان الخطوة تأتي في إطار مشروعات المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق الشركة، وهي حقوق مستحقة نظير التضحيات التي ظلت تقدمها هذه المجتمعات، وأثنى أردول على مساهمات الشركات المستثمرة في قطاع المعادن وتفهمها لمسؤولياتها المجتمعية والتزاماتها الأخلاقية تجاه هذه المجتمعات المحلية.

صحيفة السوداني