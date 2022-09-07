ورشة تعظيم إيرادات الجامعات تناشد مجلس الوزراء بتخصيص مزارع للجامعات الحكومية





طالبت ورشة تعظيم إيرادات الجامعات الحكومية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بضرورة إنشاء صندوق سيادي لدعم التعليم العالي ومؤسساته.

وطالب المشاركون في الورشة بربط البحث العلمي التطبيقي باحتياجات المجتمع، وزيادة نسبة قبول الطلاب الأجانب بالجامعات الحكومية وتهيئة البيئة الجامعية لجذبهم. وناشدت الورشة مجلس الوزراء بتخصيص مزارع للجامعات الحكومية، وتفعيل الشراكات مع المجتمع والمنظمات الدولية للمساهمة في تمويل مشروعات البنيات التحتية والرقمية.

وطالب الدكتور بابكر النور كونار ممثل الأمين العام لمجلس الوزراء بضرورة استقطاب القطاع الخاص في دعم الجامعات الحكومية وقيام إدارة عليا للاستثمار في الوزارة.

من جانبه أمن بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي على ضرورة الاستفادة من مخرجات البحث العلمي والحاضنات في عمل شراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي والزراعي والتجاري، مع تقليل المنصرفات.

باج نيوز