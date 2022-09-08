د. بلدو : ارتفاع مخيف في إصابات الأمراض النفسية والاكتئاب





شكا استشاري الطب النفسي والعصبي أستاذ الصحة النفسية بالجامعات السّودانية د. علي بلدو، من ارتفاع مخيف في حالات الإصابة بالأمراض النفسية والاكتئاب وسط المواطنين بالعاصمة والولايات هذا العام، حيث يتراوح متوسط التّردّد اليومي بالبلاد بكل من المستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة ما بين (5) آلاف إلى (20) ألف حالة يومياً، في ظل ضيق المواعين لاستيعابهم وتنويمهم لتلقي العلاج، ما جعل معظمهم يُهيم بالطُرقات.

وكشف بلدو في تصريح خاص لـ(السّوداني) عن نقص حاد في أدوية الأمراض النفسية نتيجة لتهرّب شركات الأدوية من التأمين الطبي والصحي، بسبب طول أمد العلاج، ما أسفر عن انتكاسة للكثيرين بعد تحسّن حالاتهم الصحية.

ونبّه إلى أنّ نحو (90%) من مصابي الأمراض النفسية يلجأون إلى المشعوذين لتلقي العلاج بدلاً عن المختصين في الحقل الطبي، الأمر الذي يؤدي إلى استفحال المرض بدلاً عن وأده إبان ظهوره، مشيراً إلى أن البلاد بها ثلاثة مستشفيات فقط للأمراض النفسية والعصبية، اثنان بالخرطوم ومُستشفى بولاية الجزيرة وتفتقر للمعينات الصحية.

الخرطوم: اليسع أحمد

صحيفة السوداني