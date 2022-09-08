الحرية والتغيير في السودان ترحّب بخطوة ”وحدة قوى الثورة”





أبدت قوى الحرية والتغيير في السودان، ترحيبها بخطوات وحدة قوى الثورة، والتي قامت بها تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم، استجابةً لمبادرة تنسيقية لجان الخرطوم وسط.

وأشارت قوى الحرية والتغيير، بأنّ لجان المقاومة تقوم بتضحيات عظيمة، وتلعب دورًا رئيسيًا في التصديّ لانقلاب 25 أكتوبر، ولم تتراجع عن الخط الأمامي للمواجهة.

وأعلنت الحرية والتغيير عن مساندتها كلّ خطوة تعمل على توحيد قوى الثورة.

وأضافت” سننخرط بكلّ طاقتنا في أيّ عملٍ يحكم التنسيق بين مكونات الجبهة المدنية الديمقراطية المناهضة للانقلاب، فهذا هو الطريق الوحيد لهزيمته”.

وتابع” المستفيد الوحيد من تشتت الجبهة المدنية الديمقراطية هو قوى الثورة المضادة، وهي التي تستثمر في زيادة هذه الشقة، وآن أوان هزيمة هذه المخططات وبناء أوسع جبهة مدنية مناهضة للانقلاب وحاملة للواء المقاومة الموحدة التي تستكمل مسيرة ثورة ديسمبر”.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز