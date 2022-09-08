وزير التعليم العالي يطالب بزيادة إيرادات الجامعات





طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور محمد حسن دهب، بضرورة زيادة وتعظيم الإيرادات من خلال الاستفادة من الموارد البشرية وتسويق البحث العلمي.

وجاء حديث الوزير في كلمة له بورشة نظمتها الإدارة العامة للتمويل بالوزارة، أمس، حول تعظيم إيرادات الجامعات الحكومية، بمشاركة عدد من مديري الجامعات الحكومية والمختصين.

وأوضح الوزير أن الجامعات الحكومية يقع على عاتقها عبء كبير، نتيجة للإنفاق المتزايد على تحسين البيئة جودة البيئة التعليمية.

وأوضح الوزير أهمية خلق شراكات مع القطاع والجامعات الخاصة حتى تسهم في تعظيم إيرادات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لمقابلة التحديات المتمثلة في الإنفاق داخل الجامعات الحكومية، كما دعا إلى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وتسويقه حتى يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، وقال إن الجامعات سابقاً أربع جامعات ووصلت الآن إلى (40) جامعة.

من جانبه، طالب رئيس اللجنة المنظمة للورشة د. عبد العظيم المهل بأهمية تسهيل إجراءات تعظيم الإيرادات التي تخص الجامعات الحكومية، وأن تكون هناك لجان من قبل الجامعات لتطوير الخدمات وتحقيق جودة التعليم العالي.

صحيفة السوداني