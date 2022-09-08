بالفيديو.. لحظة اشتعال محل “حلاقة” بالكامل في ثوان .. والسبب “لا يخطر على البال”





أظهر مقطع فيديو لحظة اشتعال محل “حلاقة” في بنجلاديش بشكل مفاجئ بينما كان الحلاق يقوم بالحلاقة بأحد الزبائن.

وبحسب الفيديو، أراد الحلال استخدام مجفف الشعر فتسبب ذلك في حريق أصيب به الحلاق والزبون، نجحوا في الهرب من الصالون ونجوا بحياتهم.

وحتى الآن لا يعرف السبب الحقيقي لاشتعال النار لكن البعض يقول إن الحلاق قام بطلاء محله حديثاً مما تسبب في اشتعاله.

ويظهر الفيديو هروب الحلاق والزبون سريعا من المكان وتمكنهم من الإفلات بأعجوبة قبل أن تلتهمهما النيران.

لن تصدق ما تراه !! pic.twitter.com/50hUvEpiTK — مشاهير دوت كوم (@thae2172) September 8, 2022

صحيفة البيان