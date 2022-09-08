اتجاه حكومي لتحديد تعرفة ملزمة لـ(المواصلات) في الخرطوم





تعتزم حكومة ولاية الخرطوم، وضع تعرفة ملزمة لأصحاب المركبات بجميع خطوط المواصلات بالولاية. وأوضحت مصادر تحدثت لـ(الحراك) أن الخطوة تأتي تماشياً مع قرار وزارة الطاقة بتخفيض أسعار الوقود، وكشفت المصادر عن التآم اجتماع بين حكومة الولاية وإدارة النقل والبترول، المديرين التنفيذيين بمحليات الولاية الثلاث بشأن رؤية بموجبها يتم وضع تعرفة محددة للمواصلات. وقالت بعد مداولة استمرت لساعات توصلت الأطراف إلى تحديد التعرفة بالكيلو، تراعي ظروف المواطنين في نفس الوقت تحفظ لأصحاب المركبات حقوقهم وتضمن لهم الاستمرار في العمل.

وأدى إصرار أصحاب المركبات التي تعمل في نقل المواطنين داخل ولاية الخرطوم، في الإبقاء على تسعيرة التعرفة المحددة مع الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، قبل صدور قرار لاحق بتخفيضه إلى تذمر واستياء وسط المواطنين، الأمر الذي تسبب في وقوع اشتباكات بالأيدي بين الركاب وأصحاب المركبات بحسب ما رصدت الصحيفة.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي