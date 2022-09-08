تصعيد جديدة لـ(الحرية والتغيير) وترتيبات للعصيان والإضراب العام





تعتزم قوى الحرية والتغيير، اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة، لمناهضة الانقلاب وإسقاط العسكريين، وقالت إنها ترتب لإعلان العصيان المدني والإضراب العام الشامل، وأكدت الناطق الرسمي للحرية والتغيير، سلمى نور، أن الائتلاف يعمل على التنسيق مع قوى التغيير لإعلان العصيان والإضراب خلال الشهر الجاري.

وكشفت نور، في الجزء الثاني من الحوار لـ(الحراك)، تفاصيل جديدة حول انسحاب الحرية والتغيير من الاجتماع مع المكون العسكري الأخير، وقالت إن الخطوة جاءت بسبب وجود بعض الأطراف غير المعنيين بحل الأزمة السياسية، من الموظفين الداعمين للانقلاب منذ لحظته الأولى.

الخرطوم ـ إيمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي