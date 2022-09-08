الشعب المصري يستجيب لمبادرة الرئيس السيسي ويدعم متضررو السيول والأمطار في السودان





تسلمت السلطات السودانية قافلة مساعدات انسانية من جمهورية مصر العربية ، استجابة لمبادرة الرئيس المصري المشير عبدالفتاح السيسي ، الذي ناشد الشعب المصري لدعم إخوانه المتضررين بالسيول والفيضانات في السودان.

وحوت قافلة المساعدات المصرية التي بلغ قوامها ٩٠ شاحنة مواد غذائية وايوائية و أدوية ، وهي اول قافلة برية من خارج السودان لدعم المتضررين.

وتأتي هذه القافلة لتأكيد عمق العلاقات الاخوية الشعبية بين السودان ومصر.

النيلين