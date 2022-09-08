وفاة طفلة متأثرة بالعطش والخوف بعد أن ضلت طريقها وسط الجبال والوديان الوعرة شمالي بربر





فارقت الطفلة سعاد ياسر عبد القادر، الحياة متأثرة بالعطش والخوف بعد أن ضلت طريقها وسط الجبال والوديان الوعرة شمالي بربر، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وخيّم الحزن على قرية الكربة شمالي بربر إثر وفاة الطفلة سعاد (٧سنوات) متأثرة بالعطش والتعب والخوف بعد أن تاهت وسط الجبال والوديان الوعرة عقب خروجها لرعي الأغنام بصحبة جدتها، وفق إفادة مُقربين لأسرتها لكوش نيوز.

وتم العثور عليها متوسدة رأسها بصخرة في حالة مذرية بعد أن قطعت عشرات الكيلومترات تائهه في صحراء التروس العليا، وسط حالة من الخوف والتعب والعطش والجوع، لتفارق الحياة بمستشفى العبيدية لعدم جاهزية مركز صحي القرية لاستقبالها.

محمد الطاهر

الخرطوم: (كوش نيوز)