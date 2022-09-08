رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد اتحاد الجامعات السودانية





التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بمكتبه بوفد اتحاد الجامعات السودانية برئاسة بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف. وقال رئيس اتحاد الجامعات السودانية مدير جامعة الخرطوم بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب ، في تصريح صحفى إن اللقاء تطرق إلى عدد من المحاور، شملت أهمية إنشاء صندوق لدعم التعليم العالي واكاديميات ببعض سفارات السودان في الخارج. كما بحث اللقاء مشاكل مجالس الجامعات السودانية وتعيين رؤساء وأعضاء لها. وأضاف عرديب أن اللقاء تناول المشاكل والتحديات التى تواجه الجامعات السودانية والمتمثلة في التكلفة العالية للكهرباء، وأهمية دعم التعليم الإلكتروني وإنشاء منصات للتعليم. وأوضح أن اللقاء تطرق أيضا إلى مشكلة استرداد داخليات جامعة الخرطوم، لافتاً إلى أن رئيس مجلس السيادة وعد بحل كافة المشاكل التي تواجه الجامعات السودانية.

وكالة سونا