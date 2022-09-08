رسمياً.. غراهام بوتر مدرباً لتشيلسي خلفاً لتوخيل





أعلن نادي تشيلسي الانجليزي الخميس تعيين غراهام بوتر، مدرب برايتون الحالي، مديرًا فنيًا جديدًا له خلفًا للألماني المقال توماس توخيل.

وجاء في بيان للنادي اللندني على موقعه الرسمي “يسر نادي تشيلسي أن يرحب بغراهام بوتر مدربًا جديدًا لنا بعقد مدته خمس سنوات لجلب كرة القدم التقدمية وتدريبه المبتكر إلى النادي”.

وكان تشيلسي أحدث صدمة الاربعاء بإقالة توخل بعد قرابة 20 شهرًا من وصوله الى لندن في فترة قاده فيها الى لقب دوري أبطال أوروبا 2021، وذلك لسوء النتائج في مطلع الموسم الجديد بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتبر بوتر (47 عامًا) من أفضل المدربين في إنجلترا مع الفرق المتواضعة ويقدم كرة قدم جذابة ونجح الموسم الماضي في قيادة برايتون الى أفضل ترتيب له على الإطلاق في الدوري الانكليزي بإنهائه الموسم في المركز التاسع، ويحتل راهنًا المركز الرابع.

نقل موقع البلوز عنه “أنا فخور ومتحمس للغاية لتمثيل نادي تشيلسي، هذا النادي الرائع. أنا متحمس جدًا للعمل مع مالكين تشلسي الجدد وأتطلع إلى اللقاء والعمل مع مجموعة مثيرة من اللاعبين وتطوير فريق وثقافة يمكن أن يفخر بها مشجعونا الرائعون”.

وأقال تشيلسي توخل في أعقاب الهزيمة أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر الثلاثاء في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، فيما أشارت العديد من التقارير في بريطانيا الى أن الاقالة لم تكن مرتبطة بهذه الخسارة بل كان قرارًا اتُخذ مسبقًا بعد خلافات مع المالكين الجدد، على رأسهم الاميركي تود بويلي.

قال الاخير عن المدرب الجديد “يسعدنا إحضار غراهام إلى تشيلسي. إنه مدرب أثبت نفسه ومبتكر في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتناسب مع رؤيتنا للنادي. ليس موهوبًا جدًا على أرض الملعب فحسب، بل يمتلك مهارات وقدرات خارجها مما سيجعل تشلسي ناديًا أكثر نجاحًا”.

وصل توخل الى تشيلسي في يناير 2021 خلفًا لفرانك لامبارد وقاد الفريق بعد أشهر فقط الى لقب دوري الابطال على حساب مانشستر سيتي في النهائي.

وعانى من بداية متواضعة للموسم، إذ يحتل البلوز المركز السادس في الدوري الممتاز بعد ثلاثة انتصارات، تعادل وخسارتين.

وكان توخيل (49 عامًا) مرتبطًا بعقد مع النادي حتى 2024 وهو يرحل بعد أن أنفقت الإدارة في الصيف قرابة 300 مليون يورو لضم لاعبين جدد أمثال رحيم ستيرلينغ، الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، الفرنسي ويسلي فوفونا والسنغالي خاليدو كوليبالي.

سيقود بوتر المباراة الاولى خارج الديار ضد فولهام في الدوري الممتاز السبت قبل أن يستقبل سالزبورغ النمسوي في الجولة الثانية من دوري الابطال الاربعاء المقبل.

البيان