الزمالك يظهر لأول مرة بقميصه الجديد أمام الهلال





أعلن نادي الزمالك عن الزي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل، والذي يرتديه في لقاء الهلال السعودي المقرر له غدا في كأس سوبر لوسيل بقطر.

وكان الزمالك اتفق مع شركة ”تيمبو” على تصميم زي الفريق للموسم الجديد قبل أن يتم الإعلان عنه مساء اليوم.

وكان الزمالك وصل الدوحة أمس استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وسط استقبال حافل من الجماهير.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي ” الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد طارق – حسام عبد المجيد – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور – زكريا الوردي – محمد أشرف “روقا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”– سيف فاروق جعفر – سيد عبدالله “نيمار”.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – يوسف أسامة نبيه.

بوابة فيتو