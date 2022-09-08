تأجيل بداية العام الدراسي بولاية الجزيرة إلى أجل غير مُسمّى بسبب السيول والأمطار





أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية، تأجيل بداية العام الدراسي الجديد إلى أجل غير مُسمّى.

وقال د. كمال الدين عوض الوزير المكلف، إنّ الوزارة وضعت تقويماً لانطلاقة العام الدراسي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣م المُعلن من وزارة التربية الاتحادية يوم ١٨ سبتمبر الجاري، إلا أنّ خريف هذا العام أحدث خسائر كبيرة بعدد من محليات الولاية تسبّب في هدم عدد من المدارس والفصول ودورات المياه وأسوار المدارس بالمراحل المختلفة.

وأشار الوزير إلى أنّ الوزارة كوّنت لجنة لتقييم الوضع للأضرار الناجمة عن السيول والأمطار بالمرافق التعليمية، موضحاً أن نتائج اللجنة تشير إلى وجود خسائر كبيرة، وأوضح أنّ هذه الخسائر هدّدت بداية انطلاقة العام الدراسي المُعلن في ١٨ من هذا الشهر الجاري، معلناً تأجيل بداية العام الدراسي إلى وقتٍ يُحدّد لاحقاً.

صحيفة السوداني