البرهان يوجه بتوفير فرص عمل للخريجين وتبني مشاريع الشباب





وجه رئيس مجلس السيادة ، عبدالفتاح البرهان ، الجهاز القومي لتشغيل الخريجين ، بتوفير فرص علم للخريجين وتبني مشاريع لااستقرار الشباب،باعتبارهم الركيزة الأساسية في مسيرة تنمية البلاد ونهضتها .

واطلع البرهان لدى لقائه الأمين العام لجهاز الخريجين ، د. عادل علي بابكر الماحي ، على برامج ومشروعات وخطة ، الجهاز القومي لتشغيل الخريجين خلال الفترة المقبلة.

وأكد البرهان حرصه على إيجاد المعالجات الضرورية للمشكلات التي تواجه الجهاز، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، بما يمكنه من أداء واجبه وتنفيذ برامجه ومشروعاته المستقبلية بالصورة التى تلبي طموحات الخريجين .

وقال الأمين العام د. عادل بابكر ، في تصريح صحفي إن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من المشروعات لتشغيل الخريجين والاستفادة من قدراتهم، و طاقاتهم للمساهمة في مسيرة البناء والإعمار في المجالات كافة، لافتاً إلى الدور الريادى للشباب في إحداث النهضة والتنمية في السودان.

السوداني